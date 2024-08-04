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Головна Війна з Росією Наступ росіян на Покровськ: "лізуть і лізуть, як таргани", з небезпечних сіл примусово евакуюють родини з дітьми

Наступ росіян на Покровськ: "лізуть і лізуть, як таргани", з небезпечних сіл примусово евакуюють родини з дітьми

Світлана Кравченко
4 серпня, 2024 неділя
14:46
Війна з Росією наслідки удару РФ по Покровську

Російські окупанти не припиняють безперервних штурмів на Покровському напрямку фронту. З найближчих до лінії фронту громад оголосили примусову евакуацію родин з дітьми

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Про це в ефірі телемарафону розповіла пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик.

За її словами, тактика російських військ особливо не змінюється з червня.

"До цього вони дуже активно штурмували за допомогою техніки, могло бути до 15 одиниць лише в смузі відповідальності нашої бригади", - сказала Блищик.

Речниця розповіла, що після того, як вся ця техніка знищувалася на полі бою, окупанти перейшли до піхотних штурмів. Вона зазначила, що техніка може виїжджати, але це стається дуже рідко.

"Спочатку дуже активно відпрацьовує їхня артилерія, після того йде російська піхота. І їх тут настільки багато, їх тут кишить, як російськими тарганами. Скільки б ми їх не ліквідовували, вони лізуть і лізуть", - наголосила пресофіцерка.

Блищик також додала, що росіяни активно застосовують мотоцикли, але не для того, щоб штурмувати, а щоб швидше пересуватися аби їх не наздогнали українські дрони. Однак, за її словами, їм це не допомагає.

З небезпечних сіл оголосили евакуацію родин з дітьми

Тим часом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що з 12 населених пунктів у чотирьох громадах Донеччини планують запровадити примусову евакуацію родин із дітьми.

Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області через фронтову ситуацію у Новогродівській, Гродівській, Курахівській та Іллінівській громадах.

Під примусову евакуацію можуть потрапити чотири населені пункти Новогродівської громади: місто Новогродівка, а також села Маринівка, Михайлівка, Лисівка. 

Також - 7 населених пунктів Гродівської громади: селище Новоекономічне, села Промінь, Московське, Балаган;, Миколаївка, Миролюбівка і Малинівка.

За клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна, комісія також планує евакуювати родини із дітьми у селі Острівське.

Також планують вивезти 15 дітей із села Полтавка Іллінівської громади.

Зазначається, що всього з чотирьох громад регіону планують евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами. 

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", - додав голова ОВА.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 3 серпня, на фронті було зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.
Теги:
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
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