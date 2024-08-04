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Головна Війна з Росією Минулої доби на фронті відбулося 140 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни активні в районах Торецька та Куп’янська

Минулої доби на фронті відбулося 140 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни активні в районах Торецька та Куп’янська

Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
08:44
Війна з Росією

Протягом минулої доби, 3 серпня, зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках

Зміст

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 08:00 4 серпня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. 

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху.

На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

  • Російська армія протягом минулої доби 3 серпня втратила на війні в Україні щонайменше 1150 військових та ще низку одиниць своєї техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
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