Армія РФ за добу на фронті втратила 5 танків, 59 артсистем і понад 1100 військових
Російська армія протягом минулої доби 3 серпня втратила на війні в Україні щонайменше 1150 військових та ще низку одиниць своєї техніки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 582 910 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 255 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 276 (+59) од,
- РСЗВ – 1138 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 103 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 006 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2734 (+11) од.
Дані уточнюються.
Британська розвідка напередодні заявляла, що зменшення середньодобового показника втрат російських окупантів на фронті в Україні може свідчити про те, що ворожі війська зміцнюють позиції на Харківському напрямку.
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