Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії

Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
13:25
Війна з Росією втрати окупантів

Зменшення середньодобового показника серед втрат російських окупантів на фронті в Україні може свідчити про те, що ворожі війська зміцнюють позиції на Харківському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові бойові втрати армії РФ убитими та пораненими в Україні за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак попри це останні три місяці були "найдорожчими" в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

Британська розвідка припускає, що зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку.

"Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг", - вважають аналітики.

У зведенні також підкреслюється, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.

  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 серпня російська армія втратила вже 581 760 своїх військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги:
Світ
Росія
Харків
російська армія
Харківщина
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
На фото: фортифікації на Харківщині
Автор Оксана Ліховід
1 серпня, 2024 четвер
НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
13:18
ракета Нептун
Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ
12:57
Ллойд Остін
Остін скасував угоди трьох підозрюваних у теракті 11 вересня про співпрацю зі слідством
12:52
дощ у Львові погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня
12:38
Михайло Романчук
Романчук знявся з другої кваліфікації Олімпіади-2024 у плаванні: причина
12:34
Оновлено
вибух
Росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних в Антонівці: троє постраждалих
12:27
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
Час не розуміти Путіна
11:59
війна з Росією, вибух, Росія
Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ
11:44
електроенергія
Українців закликають раціонально та ощадливо використовувати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 3 серпня
11:33
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
11:07
росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині
За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
10:59
Ісмаїл Ганія
Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT
10:54
Обстріл Донеччини 3 серпня
Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили
10:51
Хорватія
Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"
10:50
Ексклюзив
бронеавтомобіль «Новатор»
"Жоден дрон не долетів до бронеавтомобіля "Новатор-2": заступник гендиректора компанії KVERTUS Чернюк розповів про випробування нової системи РЕБ
10:27
президент Польщі Анджей Дуда
Дуда заперечив чутки, що агента ГРУ Рубцова, якого Польща передала РФ, було помилувано
10:27
Кирило Буданов
Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему
10:07
OPINION
Микола Томенко
Як забезпечити фінансування ЗСУ без збільшення податків
09:51
Вибух
РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих
09:36
Луганська область
У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків
09:04
Ніколас Мадуро
Мадуро звинуватив опозицію Венесуели в підготовці теракту в Каракасі
08:57
ЗСУ
РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
08:49
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова
08:42
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення: РФ атакує на 10 напрямках
08:34
колії
Нестандартний метод: в Японії льодом охолоджували залізничні колії через аномальну спеку
08:27
Дональд Трамп
Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату
08:05
втрати окупантів
Сили оборони знищили за добу ще 1170 російських окупантів
08:03
OPINION
Павло Вернівський
То чому Росія зважилася на війну?
08:01
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
07:30
OPINION
Микола Княжицький
Угорська миша серед левів 
07:19
Шахед
Нічна атака РФ: Сили оборони ліквідували 24 з 29 російських "шахеди"
07:15
Анонс
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 3 серпня. Розклад
07:00
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія утримує у Чорному морі один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:48
Російські військові
У РФ заарештували військового начальника через невдачі його підрозділу на фронті, - ISW
06:26
штучний інтелект
У Болгарії відбудеться перша у світі олімпіада зі штучного інтелекту
05:48
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Прем'єр Фінляндії заявив, що не бачить передумов для відкриття кордону з РФ
04:45
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила дрони: на Вінниччині влучання в об'єкт інфраструктури, на Київщині працювала ППО
04:04
F-16
В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні
03:15
Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині
02:20
Ілюстративне фото
Укрзалізниця запустить перший дитячий вагон: коли перший рейс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV