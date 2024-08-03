Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові бойові втрати армії РФ убитими та пораненими в Україні за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак попри це останні три місяці були "найдорожчими" в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

Британська розвідка припускає, що зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку.

"Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг", - вважають аналітики.

У зведенні також підкреслюється, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.