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Сили оборони знищили за добу ще 1170 російських окупантів
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще понад 1100 військових і десятки одиниць своєї техніки
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 581 760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 16 238 (+27) од.
- артилерійських систем – 16 217 (+56) од.
- РСЗВ – 1135 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 908 (+1) од.
- літаків – 363 (+0) од.
- гелікоптерів – 326 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 057 (+52).
- крилатих ракет ‒ 2410 (+3) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 926 (+54) од.
- спеціальної техніки ‒ 2723 (+4) од.
Дані уточнюються.
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