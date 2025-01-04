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Нацспротив: на ТОТ росіяни планують подвоїти кількість центрів "Юнармії"

Ольга Бабишена
4 січня, 2025 субота
03:42
Війна з Росією Юнармія

Росіяни у 2025 році планують удвічі збільшити кількість центрів "Юнармії" на тимчасово окупованих українських територіях

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"На 2025 рік ворог запланував на ТОТ збільшити вдвічі кількість центрів "Юнармії" – російського аналога гітлер’югенду. Також окупанти мають на меті збільшити кількість представників "руху перших" та мережі мілітарних центрів "воїн", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголошують, що такі дії мають на меті допомогти окупантам взяти під контроль діяльність дітей та підлітків й інтегрувати їх у російський інформаційний простір. Надалі підлітків-учасників мілітарних рухів росіяни агітують вступати до військових училищ, аби готувати до війни. 

  • Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни залучили до "Юнармії" 40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
Теги:
Новини
Росія
окуповані території
окупанти
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