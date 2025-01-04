Нацспротив: на ТОТ росіяни планують подвоїти кількість центрів "Юнармії"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На 2025 рік ворог запланував на ТОТ збільшити вдвічі кількість центрів "Юнармії" – російського аналога гітлер’югенду. Також окупанти мають на меті збільшити кількість представників "руху перших" та мережі мілітарних центрів "воїн", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві наголошують, що такі дії мають на меті допомогти окупантам взяти під контроль діяльність дітей та підлітків й інтегрувати їх у російський інформаційний простір. Надалі підлітків-учасників мілітарних рухів росіяни агітують вступати до військових училищ, аби готувати до війни.