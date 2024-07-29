"Навряд буде масове виробництво": Згурець про новий БПЛА ворога "Гербера"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Декілька днів тому такий безпілотник було посаджено, напевно за допомогою засобів РЕБ, поблизу Києва. Цей безпілотник дійсно виготовлений з пінопласту, фанери, але він фактично був ще обладнаний картами наших мобільних операторів, що фактично дозволяє вразі збиття виявляти ворогу, де саме цей безпілотний комплекс було посаджено або збито. Потім Головне управління розвідки підтвердило, що ворог намагається використовувати такі безпілотники для з'ясування місць базування або наших комплексів протиповітряної оборони, або мобільних бригад, які здійснюють атаки", - зазначив Згурець.

За його словами, БПЛА є лише окремим зразком цієї розробки, яка не має особливих технічних рішень та виготовляється з дешевих матеріалів.

Фото: скрин

"Ворог, напевно, намагається мінімізувати процес виготовлення. Сам противник заявляє, що цей безпілотний комплекс може виконувати функції ударного і розвідувального або літака хибної мішені, що власне відбувалося під час попередніх запусків по Києву. Ми маємо поки що лише один такий посаджений зразок ворожого комплексу, і тут важливо нагадати, що це розробка того ж підприємства "Алабуга", де здійснюється виробництво "шахедів". Але навряд можна говорити про початок масового виробництва цього зразка. За нашими оцінками, він може мати дальність польоту до 300 км. Усі розмови про ройове використання цього комплексу, думаю, це рекламне перебільшення", - підсумував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.