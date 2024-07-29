Нічна атака РФ: українська ППО знищила ворожу ракету та 9 з 10 російських "шахедів"
У ніч проти понеділка, 29 липня, російські окупанти випустили авіаційну ракету й ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі повітряні цілі ворога
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БПЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БПЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищили у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.
- Своєю чергою міністерство оборони Росії заявило, що цієї ночі їхня ППО нібито знищила понад 40 дронів над шістьома регіонами. Зокрема, в Орловській області через це пошкоджено електропідстанцію.
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