У РФ заявили про збиття 41 дрона над 6 областями, під Орлом пошкоджена електростанція
Міністерство оборони Росії заявило, що уночі проти понеділка, 29 липня, їхня ППО нібито знищила понад 40 дронів над шістьома регіонами. Зокрема, в Орловській області через це пошкоджено електропідстанцію
Про це йдеться у звіті російського оборонного відомства.
За їхніми словами, засобами ППО начебто було перехоплено та знищено 39 безпілотників, а саме: 19 БПЛА - у Курській області, 9 безпілотників - у Білгородській області, 5 дронів - у Брянській, три - у Воронезькій та ще 3 дрони - у Ленінградській області.
Крім того, губернатор Орловської області Андрій Кличков каже про збиття ще двох "ворожих" безпілотників над Глазуновським районом.
За його словами, через це виникли пошкодження на території електростанції, однак минулося без постраждалих.
- Нагадаємо, українські безпілотники вночі 28 липня уразили нафтобазу "Польова", що у Курській області РФ. Також було чутно потужні вибухи в районі електропідстанції.
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