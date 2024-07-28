РФ заявила про нібито атаку БПЛА: росЗМІ повідомляють про пожежу на нафтобазі в Курській області

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 5 безпілотників над Білгородською та два над Курською областями.

Натомість Telegram-канал BAZA повідомляє, що після атаки безпілотників почалася горіти нафтобаза у Курській області.

За попередніми даними, о першій ночі БПЛА атакували нафтобазу в Польовій - зайнялися три резервуари. Також, за словами ЗМІ, відомо про потрапляння безпілотника до двоквартирного будинку.