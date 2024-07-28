РФ заявила про нібито атаку БПЛА: росЗМІ повідомляють про пожежу на нафтобазі в Курській області
Російське міністерство оборони заявило про роботу протиповітряних сил у двох регіонах. Натомість росЗМІ повідомляють про ураження нафтобази в Курській області
Про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 5 безпілотників над Білгородською та два над Курською областями.
Натомість Telegram-канал BAZA повідомляє, що після атаки безпілотників почалася горіти нафтобаза у Курській області.
За попередніми даними, о першій ночі БПЛА атакували нафтобазу в Польовій - зайнялися три резервуари. Також, за словами ЗМІ, відомо про потрапляння безпілотника до двоквартирного будинку.
- Напередодні Росія поскаржилась на атаку безпілотників по аеродрому "Дягілєво" у Рязані. Там нібито працювала ППО.
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