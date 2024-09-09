Не хочеться підпускати росіян у передмістя Покровська, - майор запасу НГУ Гетьман про ситуацію на фронті

Про це він розповів у етері Еспресо.

Військовий зокрема зазначив, що росіяни не додали резерви на місце знятих з напрямку армійців, а українські війська залучили посилення.

"Це багатьом може не сподобатись, але додаються резерви в той момент, коли здається, що ми вже не можемо тримати оборону, і коли ворогу здається, що він досяг тих результатів, які планував. Це так робиться, це не дуже може подобатись, бо підрозділи, які стоять в обороні мають нести, на жаль, втрати і мають відходити з боями. Чому не одразу - тому що тоді це не дасть ефекту, стратегічного ефекту. Тактичну перевагу - може, а стратегічну - ні. Саме зараз той час, коли треба долучати резерви, по Нью-Йорку ми це бачимо і по, я впевнений, Покровському, Селидівському напрямку, Вугледарському - де скрізь почнуть долучатися наші резерви. І росіяни теж це розуміють, що, по-перше, вони вичерпують той заряд, який у них був. Там одразу, де щось посунулось, вони намагаються побудувати позаду себе фортифікації, бо розуміють, що буде удар у відповідь", - розповів він.

Олексій Гетьман зазначив, що важливо зупинити росіян не ближче, ніж за 3-4 кілометри від Покровська та Мирнограда.

"Обвалу фронт не сталося, тобто всі панічні сценарії не виправдались. Нам не підпустити ворога на 3-4 кілометри до Покровська чи Мирнограда, тому що це відстань пострілу міномета, а артилерійські системи, можна там контрбатарейну боротьбу робити, з мінометами набагато важче, ними можна закидувати місто дуже щільно. Да, там є потужні фортифікації, навіть цивільне населення долучалося до того, щоб щось там копати, щось там будувати. Все одно не хочеться підпускати їх в передмістя, щоб не було відстані для мінометного пострілу", - додав військовий.