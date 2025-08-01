Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Не націлювалися на цивільні об'єкти": Росія на Радбезі ООН відповіла щодо удару по Києву у ніч на 31 липня

"Не націлювалися на цивільні об'єкти": Росія на Радбезі ООН відповіла щодо удару по Києву у ніч на 31 липня

Марія Науменко
1 серпня, 2025 п'ятниця
23:26
Війна з Росією Радбез ООН

У п'ятницю, 1 серпня, о 22.00 відбулось екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку російським ударом по Києву у ніч на 31 липня. Росія заявила, що нібито атакувала військові цілі, що розміщувалися в житловому секторі

Зміст

Про це заявив заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради безпеки ООН 1 серпня.

"У нічні 31 липня 2025 року Збройні Сили Російської Федерації виконують задачу з демілітаризації України дійсно нанесли удар високоточною зброєю великої дальності, а також БПЛА по підприємствах військово-промислового комплексу всієї країни, в тому числі по військовому аеродрому, складах боєприпасів, ракетному озброєнню та комплектуючих для виробництва безпілотних літальних апаратів", - наголосив він.

Він додав, що всі зазначені військові об'єкти були уражені. Представник Росії також послався на відеоролики українських користувачів у соціальних мережах, які, за його словами, демонструють детонацію боєприпасів на знищених об'єктах, частина з яких нібито знаходилася в житловому секторі.

"Натомість наші збройні сили, як і раніше, діяли суворо згідно з міжнародним гуманітарним правом та не націлювалися на цивільні об'єкти", - підкреслив він.

Щодо потрапляння в житловий будинок у Києві та загибелі мирних жителів, Полянський заявив, що військові експерти проаналізували всі наявні відеозаписи та дійшли висновку, що причиною трагедії стало "злочинне розміщення ЗСУ систем ППО у щільній міській забудові та недбале керування ними".

"Якби ЗСУ слідували міжнародному гуманітарному праву, то таких трагедій можна було уникнути. Від прямих російських ударів цивільне населення не страждає. Але "засівший Києві прострочений князьок" зацікавлений не в тому, щоб зменшити біди та поневіряння мирного населення, а в тому, щоб видати такі спровоковані ним ситуації за цілеспрямовані російські удари", - підсумував він.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ООН
Військові новини
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК
Україна школа
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2025 четвер
У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Віталій Бесараб
1 серпня, 2025 п'ятниця
Портников пояснив, чому Трамп зменшив термін для Путіна до 10 днів
Київ
+18.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.64
    Продаж 48.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
2 серпня
00:47
Оновлено
БПЛА
РФ атакує Україну дронами: у Харкові влучання, є постраждалі, серед них - діти
00:38
україна танк
США і НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні, - Reuters
00:03
Британська співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
2025, п'ятниця
1 серпня
22:55
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 130 боїв, 48 з них – на Покровському напрямку
22:28
ФБР
ФБР вилучило ім'я Трампа з файлів Епштейна, - Bloomberg
22:19
Ексклюзив
путін
Удари РФ по Україні та заяви проти США - сигнал Путіна Китаю, - Чалий
22:18
Конституція України
Слід готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції України, - омбудсменка Івановська
21:51
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Повне захоплення Слов'янська та взяття під контроль каналу Дніпро - Донбас: генерал Кривонос про головне завдання наступальної операції ворога
21:46
свічка
"Це наші діти": російська ракета в Києві вбила трьох вихованців ліцею №13 і членів їхніх родин
21:44
Юлія Свириденко
Свириденко вперше на посаді прем'єрки поспілкувалася з директоркою МВФ. Місію Фонду очікують у Києві наприкінці серпня
21:35
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якби ми вчасно надали Україні зброю, успіхи 2022 року могли б повторитися, - генерал США Кларк
21:22
OPINION
Ультиматум Трампа: краще б дали "Томагавки"
21:11
Bring Kids Back UA
Доноси і цькування за вишиванку, допити через коментар у соцмережі: на вільну територію України повернули групу дітей із ТОТ
20:45
Дональд Трамп
"Про всяк випадок": Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни "у відповідних регіонах" після заяв Медведєва
20:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Гібридний спосіб": Згурець про передачу нових Patriot від Німеччини
20:37
На фото: Анна Алхім
"Кожен день, як лотерея": скандальна блогерка Алхім виїхала з України в Дубай і не планує повертатися
20:24
Огляд
Вождь війни
Справжній "Вождь війни": що подивитися на вихідних
20:17
УПЛ 2025/26: "Колос" обіграв "Кривбас", а "Рух" здолав "Полтаву". Розклад і результати 1-го туру
20:01
OPINION
Молодь врятувала український європейський вибір
19:49
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Реактивні "шахеди" - це щось на кшталт крилатої ракети, - Згурець
19:43
Камала Гарріс
"Не хочу повертатися до зламаної системи": Камала Гарріс заявила, що бере політичну паузу
19:36
Укрзалізниця, потяг, поїзд
На одне місце претендують щонайменше 4 людини, – Укрзалізниця про попит на квитки влітку
19:32
Андрій Сибіга
Санкції, ізоляція та заморожені активи: Сибіга під час візиту до Польщі назвав три ключові важелі тиску на Росію
19:18
"Естонія утилізує залишки туш диких тварин, що хворіють на чуму, і робить із них консерви для ЗСУ": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:14
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський міг би політично вигідно використати скандальний законопроєкт про НАБУ і САП, - Портников
19:13
Дональд Трамп
"Я тут, аби побачити, чи зможу це зупинити": Трамп заявив, що РФ втратила 112,5 тис. військових на війні в Україні з початку року
19:11
РФ атакувала безпілотниками потяг із людьми й енергетичну інфраструктуру в Сумах
18:53
У США виявили радіоактивне осине гніздо на об'єкті, де раніше виготовляли деталі для ядерної зброї
18:52
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Почалася підготовка до посилення позиції США": Чалий про ультиматум Трампа
18:51
Інстаграм
Instagram тепер дозволятиме проводити прямі етери акаунтам, які мають щонайменше тисячу підписників
18:43
"Ті, хто перебував у коридорах і ховався між двома стінами, здебільшого загинули", – Клименко про удар РФ по Києву 31 липня
18:35
Оновлено
Литва оголосила протест Білорусі через БПЛА, що залетів у її повітряний простір на початку тижня
18:24
Владислав Мангер
Мангер, якого обвинувачують у вбивстві Гандзюк, вирішив мобілізуватися: суд відмовив
18:21
Олександр Лукашенко й Володимир Путін
Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч на лавочці у Валаамі: що говорили про війну в Україні
18:19
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Я бачу ознаки серйозних змін не тільки в риториці, але й у діях": Рибачук про допомогу США Україні
18:15
Ексклюзив
Веслі Кларк
Сподіваюся, коли сплине термін ультиматуму Трампа, будуть санкції та зброя для України, - генерал США Кларк
18:11
"Безкарно страчені душі": російська ракета в Києві вбила учня організації японського рукопашного бою, його доньку й собаку
18:05
OPINION
Право на помилку. Чому Зе-Раду треба шмагати розголосом і "картонними" мітингами
17:58
Україна прагне завершити війну до кінця року, – Сибіга
17:34
володіння українською
Київ, Одещина та Харківщина лідирують за кількістю порушень мовного закону, — звіт Уповноваженого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV