"Не націлювалися на цивільні об'єкти": Росія на Радбезі ООН відповіла щодо удару по Києву у ніч на 31 липня

Про це заявив заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради безпеки ООН 1 серпня.

"У нічні 31 липня 2025 року Збройні Сили Російської Федерації виконують задачу з демілітаризації України дійсно нанесли удар високоточною зброєю великої дальності, а також БПЛА по підприємствах військово-промислового комплексу всієї країни, в тому числі по військовому аеродрому, складах боєприпасів, ракетному озброєнню та комплектуючих для виробництва безпілотних літальних апаратів", - наголосив він.

Він додав, що всі зазначені військові об'єкти були уражені. Представник Росії також послався на відеоролики українських користувачів у соціальних мережах, які, за його словами, демонструють детонацію боєприпасів на знищених об'єктах, частина з яких нібито знаходилася в житловому секторі.

"Натомість наші збройні сили, як і раніше, діяли суворо згідно з міжнародним гуманітарним правом та не націлювалися на цивільні об'єкти", - підкреслив він.

Щодо потрапляння в житловий будинок у Києві та загибелі мирних жителів, Полянський заявив, що військові експерти проаналізували всі наявні відеозаписи та дійшли висновку, що причиною трагедії стало "злочинне розміщення ЗСУ систем ППО у щільній міській забудові та недбале керування ними".

"Якби ЗСУ слідували міжнародному гуманітарному праву, то таких трагедій можна було уникнути. Від прямих російських ударів цивільне населення не страждає. Але "засівший Києві прострочений князьок" зацікавлений не в тому, щоб зменшити біди та поневіряння мирного населення, а в тому, щоб видати такі спровоковані ним ситуації за цілеспрямовані російські удари", - підсумував він.