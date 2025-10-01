"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет

Про це в етері Еспресо заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

"Вже понад 38% російських НПЗ зупиняють свою роботу через удари Сил оборони України. Це просто фантастична цифра і результат роботи наших Збройних сил. Втім, в цій ситуації мені ще дуже подобається, що не забувають наші військові й про російські порти. Планомірне вибивання російських портів та терміналів призводить до того, що скорочення російського бюджету продовжується. Скорочення бюджету РФ продовжується й внаслідок вибивання експорт й переробку. Також ми завдаємо ударів й по видобутку. Завдяки цим ударам цю зиму багато російських родовищ нафти просто не переживуть", - пояснив Закревський.

Експерт наголосив, що у Росії також спостерігаються значні проблеми з вугільною промисловістю. Понад 50% мономіст у Росії вже зараз закривають.

"Оскільки, росіяни в основному видобувають водяну пару, де 90% води, а 10% нафти у кращому випадку. Вода, яка потрапляє на поверхню землі потребує розігріву. А коли витрачати на розігрів більше, ніж на нафту, то це не вигідно. Щодо вугілля, то війна, санкції й зміни на енергетичному ринку закривають 50% мономіст у РФ. Тобто, зараз 50% вугільних мономіст у РФ не переживуть цю зиму. Я сподіваюсь, що завдяки цим ударам вже й нафтові не переживуть цю зиму", - додав він.