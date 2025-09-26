Світові ціни на нафту зросли на понад 4% після ударів українських дронів по РФ

Про це інформує Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 89 центів, або 1,28%, досягнувши 70,31 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) у США також зросла в ціні на 1,16 долара, або 1,79%, до 66,14 долара за барель.

"Ринки продовжують зосереджуватися на ситуації між Росією та Україною, — зазначив Джон Кілдафф, партнер Again Captial. - Ці атаки дронів з боку України починають накопичуватися".

У виданні нагадали, що напередодні віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що Москва до кінця року частково заборонить експорт дизеля та продовжить обмеження на вивезення бензину.

Аналітик ANZ Деніел Хайнс зауважив, що попередження НАТО про відповідь на подальші порушення повітряного простору країн-членів Альянсу підвищує ймовірність запровадження додаткових санкцій проти нафтової галузі Росії, що може ще більше вплинути на світові ціни.