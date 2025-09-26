Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа

Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа

Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
08:55
Війна з Росією Афіпський НПЗ у Краснодарському краї

У ніч проти 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї Росії, зазнав атаки безпілотників. На підприємстві сталася пожежа

Зміст

Інформацію про це підтвердив оперативний штаб регіону у Telegram. 

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували", - йдеться у повідомленні.

В оперативному штабі додали, що на місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Російські Telegram-канали поширили фото, на якому видно дим від пожежі. 

Для довідки. Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи "Сафмар". Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство вже не вперше зазнає атаки дронів.

  • У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по двох нафтопереробних заводах на території Росії – Саратовському та Новокуйбишевському. 
Теги:
Новини
Росія
нафта
безпілотник
Військові новини
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
08:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
08:39
Ексклюзив
МВФ
"Те, що ми дійшли до восьмого перегляду програми МВФ – безпрецедентно в історії відносин України і фонду", – експерт Роман Ніцович
08:28
Південноукраїнська АЕС
У МАГАТЕ заявили про падіння збитого безпілотника за 800 м від Південноукраїнської АЕС
08:09
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 200 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 67 штурмів
08:08
OPINION
Найлогічніше рішення: Польща готується збивати російські дрони
08:00
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
07:49
ППО, ЗСУ
За ніч Сили ППО знешкодили 128 зі 154 БПЛА ворога
07:45
Ексклюзив
Поля, вкриті дронами та вирвами від бомб: як на Сумщині фермери під обстрілами збирають урожай
07:37
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
07:37
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі зустрівся із Путіним у Москві
07:17
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 940 військових, 14 артсистем і 2 танки
06:11
Дональд Трамп
Трамп підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтоні
00:24
Оновлено
Олександр Зінченко
Ліга Європи: результати усіх матчів 1-го туру
2025, четвер
25 вересня
23:45
Фрідріх Мерц
Мерц підтримав ініціативу фон дер Ляєн надати позику Україні на €140 млрд з активів РФ
23:14
МЗС України
Україна й Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини: Сибіга та глава МЗС Джастін Ткаченко підписали комюніке
22:46
Україна ЄС
Україна та Євросоюз продовжили до березня 2027 "транспортний безвіз"
22:26
Bring Kids Back UA
Проводили багатогодинний допит із автоматами: з ТОТ на підконтрольну територію України повернули 17 дітей
21:28
Ексклюзив
Володимир Зеленський
"Це лише гарні й благородні слова": аналітик Горбач про заяву Зеленського не балотуватись на наступних виборах
21:05
Інсталяція "Замуровані свідчення дитячих потреб"
"Замуровані свідчення дитячих потреб": на "Книжковій країні" у Києві презентували інсталяцію, присвячену дитинству в інтернатах
20:53
Кривбас
Клуб УПЛ виключили з Кубка України через порушення регламенту
20:09
Олена Зеленська та Меланія Трамп
Олена Зеленська зустрілася Меланією Трамп та подякувала за лист-заклик до Путіна щодо дітей
20:08
Ексклюзив
Ганна Гопко
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
20:01
OPINION
Річ не в тому, що сказав Трамп. Головне питання в тому, що ми самі думаємо про себе
19:55
опалення, тепло
Уряд запровадив мораторій на відключення світла та газу боржникам на прифронтових територіях
19:51
Дональд Трамп
Трамп: РФ витратила мільйони доларів на бомби та ракети, але практично не здобула територій
19:39
Огляд
Перший експрезидент Франції у в’язниці: як Ніколя Саркозі зруйнував свою спадщину через гроші диктатора Кадаффі
19:27
Ексклюзив
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Це вже не просто стежка, а цілий автобан": авіаексперт Криволап про удари ЗСУ в Криму
19:27
Дональд Трамп 2017
Трамп в Овальному кабінеті сказав Ердогану, що хоче, аби Туреччина припинила купувати нафту з РФ
19:13
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович
18:55
військовий облік
Чоловіків 25-60 років обліковуватимуть автоматично: уряд спростив постановку та зняття з військового обліку
18:31
Піт Геґсет
Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP
18:20
Ексклюзив
Антоніу Гутерреш
Гутеррешу складно буде керувати ООН після промови Трампа, - дипломат Довгополий
18:05
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, - Енергоатом
Більше новин
