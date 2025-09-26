Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа

Інформацію про це підтвердив оперативний штаб регіону у Telegram.

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували", - йдеться у повідомленні.

В оперативному штабі додали, що на місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Російські Telegram-канали поширили фото, на якому видно дим від пожежі.

Для довідки. Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи "Сафмар". Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство вже не вперше зазнає атаки дронів.