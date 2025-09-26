Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там сталася пожежа
У ніч проти 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї Росії, зазнав атаки безпілотників. На підприємстві сталася пожежа
Інформацію про це підтвердив оперативний штаб регіону у Telegram.
"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували", - йдеться у повідомленні.
В оперативному штабі додали, що на місці працюють оперативні та спеціальні служби.
Російські Telegram-канали поширили фото, на якому видно дим від пожежі.
Для довідки. Афіпський НПЗ – великий нафтопереробний завод, що входить до групи "Сафмар". Його проєктна потужність із переробки нафти становить 6,25 мільйона тонн на рік. Підприємство вже не вперше зазнає атаки дронів.
- У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по двох нафтопереробних заводах на території Росії – Саратовському та Новокуйбишевському.
