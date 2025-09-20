Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії

Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії

Катерина Ганжа
20 вересня, 2025 субота
10:19
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по двох нафтопереробних заводах на території Росії – Саратовському та Новокуйбишевському

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

У Генштабі зазначили, що Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно).

"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Новокуйбишевський НПЗ, який розташований у Самарській області РФ, забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара"

ЛВДС "Самара" – виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ).

 У Генштабі наголосили, що усі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні ЗС РФ.

  • 18 вересня повідомлялося, що українські дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
нафта
Військові новини
Читайте також:
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
Валерій Харчишин
Автор Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
20 вересня
12:06
OPINION
МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
11:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Зараз ми будемо спостерігати розвиток битви за Костянтинівку, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченко
11:11
Огляд
бронетранспортер Bastion
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
11:02
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
10:28
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Треба максимально зменшити отримання росіянами віз до країн ЄС, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс
10:10
Ексклюзив
путін трамп
Трамп зробив Путіна господарем війни, - польський політик Кульпа
10:01
OPINION
НАТО перед викликом Росії: час відповісти
09:38
сили ППО
Сили ППО знешкодили 552 БПЛА і 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
09:24
Ексклюзив
Вільям Тейлор
Масштаби підтримки України зростуть у рази, - американський дипломат Тейлор
09:23
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
08:58
OPINION
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV