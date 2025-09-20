Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії
У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по двох нафтопереробних заводах на території Росії – Саратовському та Новокуйбишевському
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі зазначили, що Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в РФ (понад 7 млн тонн нафти щорічно).
"У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Новокуйбишевський НПЗ, який розташований у Самарській області РФ, забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік.
"За попередньою інформацією, в результаті ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара".
ЛВДС "Самара" – виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ).
У Генштабі наголосили, що усі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні ЗС РФ.
- 18 вересня повідомлялося, що українські дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії.
