Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" у понад 1300 км від України
У четвер, 18 вересня, у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на компанію "Газпром нефтохім Салават" у Республіці Башкортостан. Підприємство розташоване у понад 1300 км від України
Атаку підтвердив очільник Республіки Башкортостан Радій Хабіров у Telegram.
За інформацією Хабірова, атаку здійснили два безпілотники.
"Загиблих і постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідовуємо пожежу, усі служби на місці", - зазначив він.
Попередньо у соцмережах з’явилася інформація про атаку на підприємство та світлини, на яких видно чорний дим.
Варто зазначити, що компанія "Газпром нефтохім Салават" володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.
- У ніч на 14 вересня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи — атаки українських безпілотників були спрямовані на Киришський нафтопереробний завод (НПЗ), один із п’яти найбільших у Росії за обсягами переробки.
