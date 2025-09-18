Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" у понад 1300 км від України

Атаку підтвердив очільник Республіки Башкортостан Радій Хабіров у Telegram.

За інформацією Хабірова, атаку здійснили два безпілотники.

"Загиблих і постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідовуємо пожежу, усі служби на місці", - зазначив він.

Попередньо у соцмережах з’явилася інформація про атаку на підприємство та світлини, на яких видно чорний дим.

Варто зазначити, що компанія "Газпром нефтохім Салават" володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.