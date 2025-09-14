Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
Оновлено

Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області

14 вересня, 2025 неділя
09:19
Війна з Росією

У ніч на 14 вересня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи — атаки українських безпілотників були спрямовані на Киришський нафтопереробний завод (НПЗ), один із п’яти найбільших у Росії за обсягами переробки

Зміст

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Удар здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.

"Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються.

Раніше губернатор регіону повідомив про нібито "збиті дрони" в Киришському районі. Проте у мережі з’явилися відео, які зафіксували пожежу на території заводу "Киришнєфтєоргсинтез".

За інформацією російських Telegram-каналів, вогонь охопив технологічні установки підприємства. OSINT-дослідники, аналізуючи кадри, припускають, що удар припав на установку первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6, однак точні масштаби руйнувань можна буде оцінити лише після появи супутникових знімків.

О 05:18 губернатор Ленінградської області заявив про "знищення трьох безпілотників" і підтвердив загоряння на НПЗ, пояснивши його "падінням уламків". За офіційною версією, пожежу вже ліквідовано.

Завод "Киришнєфтєоргсинтез" переробляє до 20 млн тонн нафти на рік, забезпечуючи всі види палива та продукцію для нафтохімічної, лакофарбової, будівельної та хімічної промисловості.

Також у Пермському краї безпілотники атакували цех заводу Метафракс-великого виробника аміаку, карбаміду та метанолу.

Заява міноборони РФ

Міністерство оборони Росії  повідомило про нібито масовану атаку українських безпілотників та заявило, що чергові засоби ППО "перехопили та знищили" 80 дронів літакового типу над територією РФ та окупованого Криму.

За даними російського відомства, дрони були нібито збиті:

  • 30 — над Брянською областю,
  • 15 — над територією Криму,
  • 12 — над Смоленською областю,
  • 10 — над Калузькою областю,
  • 5 — над Новгородською областю,
  • 3 — над акваторією Азовського моря,
  • 2 — над Ленінградською областю,
  • по 1 — над Орловською, Рязанською та Ростовською областями.

 

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 880 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
російська армія
нафта
безпілотник
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
Київ
+14.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:32
вибух, ракетна атака
Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
06:09
OPINION
Що твориться з цінами
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
23:20
У білоруському Гродно помітили російський БТР з новим тактичним знаком
У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі
22:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников
22:35
Кіт Келлог
"Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді": Келлог порівняв Путіна з Гітлером
22:20
Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)
На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
21:59
Марко Рубіо
"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
20:56
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV