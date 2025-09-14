Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Удар здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.

"Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються.

Раніше губернатор регіону повідомив про нібито "збиті дрони" в Киришському районі. Проте у мережі з’явилися відео, які зафіксували пожежу на території заводу "Киришнєфтєоргсинтез".

За інформацією російських Telegram-каналів, вогонь охопив технологічні установки підприємства. OSINT-дослідники, аналізуючи кадри, припускають, що удар припав на установку первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6, однак точні масштаби руйнувань можна буде оцінити лише після появи супутникових знімків.

О 05:18 губернатор Ленінградської області заявив про "знищення трьох безпілотників" і підтвердив загоряння на НПЗ, пояснивши його "падінням уламків". За офіційною версією, пожежу вже ліквідовано.

Завод "Киришнєфтєоргсинтез" переробляє до 20 млн тонн нафти на рік, забезпечуючи всі види палива та продукцію для нафтохімічної, лакофарбової, будівельної та хімічної промисловості.

Також у Пермському краї безпілотники атакували цех заводу Метафракс-великого виробника аміаку, карбаміду та метанолу.

Заява міноборони РФ

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито масовану атаку українських безпілотників та заявило, що чергові засоби ППО "перехопили та знищили" 80 дронів літакового типу над територією РФ та окупованого Криму.

За даними російського відомства, дрони були нібито збиті:

30 — над Брянською областю,

15 — над територією Криму,

12 — над Смоленською областю,

10 — над Калузькою областю,

5 — над Новгородською областю,

3 — над акваторією Азовського моря,

2 — над Ленінградською областю,

по 1 — над Орловською, Рязанською та Ростовською областями.