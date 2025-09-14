За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 880 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1094610 (+880) осіб
- танків – 11184 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23267 (+0) од
- артилерійських систем – 32749 (+42) од
- РСЗВ – 1487 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)
- спеціальна техніка – 3964 (+0)
Дані уточнюються.
- У суботу ввечері, 13 вересня, бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" збили російський ударно-розвідувальний дрон Orion.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе