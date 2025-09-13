"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у telegram-каналі.

"Щойно збито ударно-розвідувальний борт Оріон. 414 обр Птахи Мадяра, Команда Топота. 16,3 метра- розмах крила, 24 години у повітрі. Ттх і вартість млн $ дивіться у Вікіпедії", - написав він.

Командувач зазначив, що серед понад 1500 збитих ворожих безпілотників за час війни - включно з "Орланами", "ЗАЛами", "Суперкамами", "Шахедами", "Герками" та "Ланцетами", Orion - "залишався на короночку".