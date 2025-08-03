Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 61 ворожу повітряну ціль

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 2 червня ворог запустив по Україні 76 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Шаталова, Курська та Міллерова у РФ, одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Брянської області, 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Курщини, а також крилату ракету Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок військові звітують про ліквідацію 61 повітряної цілі росіян, а саме 60 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, а також однієї балістичної ракети "Іскандер-М".