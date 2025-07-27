Нічна атака РФ: Сили ППО знешкодили 78 з 83 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ППО.

Так, з 22:30 26 липня росіяни запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряна оборона знешкодила 78 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.