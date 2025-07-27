Нічна атака РФ: Сили ППО знешкодили 78 з 83 ворожих БПЛА
У ніч проти неділі, 27 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Оборонцям неба вдалося ліквідувати 78 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ППО.
Так, з 22:30 26 липня росіяни запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:30 протиповітряна оборона знешкодила 78 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Загалом цієї ночі зафіксовано влучання 5 дронів у 3 локаціях, падіння збитих - на двох локаціях. Станом на ранок 27 липня наслідки атаки фіксують на Сумщині, Дніпровщині, Полтавщині та у Харкові. Детальніше читайте за посиланням.
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