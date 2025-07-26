Росія запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація вдень 26 липня
Вдень у п'ятницю, 26 липня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Дрони фіксують на Сумщині, Харківщині та Донеччині
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
О 16:34 ворожий ударний БПЛА перебував на сході Сумщини й рухався курсом на Суми.
О 16:44 група ворожих ударних БПЛА з Брянської області РФ рухалась на північ Сумщини.
Станом на 16:54 група ворожих ударних БПЛА перебувала на півночі Донеччини й тримала курс на Харківщину.
О 17:33 ударні дрони були помічені на півночі Чернігівщини. Вони рухались курсом на захід. Також безпілотники перебували на південному заході Харківщини, рухаючись курсом на Полтавщину.
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- Нагадаємо, що напередодні, вночі та зранку 25 липня росіяни завдали ударів по Сумах, один зі снарядів пошкодив будівлю Сумської ОВА.
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