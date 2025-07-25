Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОВА: журналістка Яцина розповіла деталі

Про це в етері Еспресо розповіла журналістка та співзасновниця “Кордон.Медіа” Альона Яцина

"Сьогодні зранку і вночі окупанти завдали ударів по Сумах. Відбулось два удари по адміністративному приміщенню. Десь о пів на третю ночі та після 5-ї години ранку. Один зі снарядів просто залетів у приміщення і там почалась пожежа. Нам в коментарі підтвердили, що це будівля Сумської ОВА. Власне, зранку ми змогли це побачити на власні очі. Пресслужба ОВА запевнила, що зараз тривають певні роботи з усунення наслідків пожежі, також є певні зміни в регламенті роботи самої адміністрації", - розповіла Яцина.

Журналістка також повідомила, що внаслідок російського обстрілу Зноб-Новгородської громади є загиблі й постраждалі.

"Щодо області, то знову Зноб-Новгородська громада у нас дуже рідко потрапляла у зведення не по обстрілах, а по загиблих й постраждалих. Сьогодні, на жаль, саме той день. Це громада, яка найпівнічніше в Сумській області, ближче до Чернігівщини", - додала вона.

