Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОВА: журналістка Яцина розповіла деталі
Вночі та зранку 25 липня росіяни завдали ударів по Сумах, один зі снарядів пошкодив будівлю Сумської ОВА
Про це в етері Еспресо розповіла журналістка та співзасновниця “Кордон.Медіа” Альона Яцина
"Сьогодні зранку і вночі окупанти завдали ударів по Сумах. Відбулось два удари по адміністративному приміщенню. Десь о пів на третю ночі та після 5-ї години ранку. Один зі снарядів просто залетів у приміщення і там почалась пожежа. Нам в коментарі підтвердили, що це будівля Сумської ОВА. Власне, зранку ми змогли це побачити на власні очі. Пресслужба ОВА запевнила, що зараз тривають певні роботи з усунення наслідків пожежі, також є певні зміни в регламенті роботи самої адміністрації", - розповіла Яцина.
Журналістка також повідомила, що внаслідок російського обстрілу Зноб-Новгородської громади є загиблі й постраждалі.
"Щодо області, то знову Зноб-Новгородська громада у нас дуже рідко потрапляла у зведення не по обстрілах, а по загиблих й постраждалих. Сьогодні, на жаль, саме той день. Це громада, яка найпівнічніше в Сумській області, ближче до Чернігівщини", - додала вона.
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