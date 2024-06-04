Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Дніпропетровщині.

Близько до опівночі 3 червня РФ застосовувала чотири БПЛА на північному напрямку. Два з них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два "припинили своє існування самостійно", - додав Олещук.