Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники
У ніч на 4 червня росіяни запустили по Україні 2 ракети "Іскандер-К" і 4 БПЛА. Сили ППО збили обидві ракети та 2 дрони
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Дніпропетровщині.
Близько до опівночі 3 червня РФ застосовувала чотири БПЛА на північному напрямку. Два з них знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два "припинили своє існування самостійно", - додав Олещук.
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Внаслідок падіння уламків у Дніпрі є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.
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