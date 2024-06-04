РФ атакувала Дніпро: внаслідок падіння уламків ракет постраждали люди, зокрема діти
Зранку у вівторок, 4 червня, Росія атакувала Дніпро. Сили ППО збили 2 ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Серед поранених – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані, його лікуватимуть амбулаторно. А 17-річного юнака ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА
Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одну з них госпіталізували, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Фото: телеграм-канал Дніпропетровської ОВА
Окрім того, внаслідок ракетної атаки пошкоджено півтора десятка автомобілів, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.
До ліквідації наслідків залучили всі необхідні служби.
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