Нічна атака РФ: українські сили ППО знищили усі 13 "шахедів"
Російська окупаційна армія вночі 5 березня намагалася атакувати територію України 13 ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили усі ворожі "шахеди"
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Зазначається, що ворог запустив 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в Криму. Також РФ вночі атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 4 на 5 квітня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з напрямку Чорного моря. Більше про атаку читайте тут!
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