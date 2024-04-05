Росія запустила "шахеди" з Чорного моря. Ситуація під ранок 5 квітня
У ніч з 4 на 5 квітня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з напрямку Чорного моря
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
"Група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока)", - йдеться у повідомленні о 3:26.
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