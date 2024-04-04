РФ обстріляла аграріїв, які працювали в полі на Харківщині: є загиблий

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що о 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між селами Березівка та Коротич.

"Унаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі", - написав Синєгубов і уточнив, що загиблому працівникові агропідприємства було 36 років.

Також дістали поранення 55-річний та 21-річний чоловіки, їх госпіталізували.

Пошкоджено три сільгоспмашини.

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Фото: t.me/synegubov