РФ обстріляла аграріїв, які працювали в полі на Харківщині: є загиблий
Російська окупаційна армія 4 квітня обстріляла аграріїв, які працювали в полі на Харківщині. Внаслідок атаки один із чоловіків загинув
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що о 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між селами Березівка та Коротич.
"Унаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі", - написав Синєгубов і уточнив, що загиблому працівникові агропідприємства було 36 років.
Також дістали поранення 55-річний та 21-річний чоловіки, їх госпіталізували.
Пошкоджено три сільгоспмашини.
Обережно! Фото 18+
Фото: t.me/synegubov
- У березні РФ ударила по рятувальниках, які гасили пожежу від попереднього обстрілу на Донеччині. Внаслідок цього загинули двоє людей.
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