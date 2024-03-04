На Донеччині РФ ударила по рятувальниках, які гасили пожежу від попереднього обстрілу: двоє загиблих

Про це повідомляє голова МВС України Ігор Клименко.

"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", - розповів він.

За його словами, загинули рятувальники Олег Мартиненко та Богдан Равлик.

"Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити", - зазначив Клименко.

Фото: https://t.me/UA_National_Police