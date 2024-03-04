На Донеччині РФ ударила по рятувальниках, які гасили пожежу від попереднього обстрілу: двоє загиблих
4 березня росіяни вдруге вдарили по Краматорському районі на Донеччині, де рятувальники гасили пожежу від попереднього обстрілу. Загинули 2 рятувальників, ще троє отримали поранення
Про це повідомляє голова МВС України Ігор Клименко.
"Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником", - розповів він.
За його словами, загинули рятувальники Олег Мартиненко та Богдан Равлик.
"Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити", - зазначив Клименко.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
- Удень 4 березня російська окупаційна армія двічі обстріляла село в Запорізькій області касетними боєприпасами.
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