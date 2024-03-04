Росіяни двічі обстріляли село на Запоріжжі касетними боєприпасами: загинула людина

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини", - написав він.

Варто зазначити, що касетні боєприпаси заборонено використовувати міжнародним гуманітарним правом, адже вони належать до категорії зброї, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію.

Так, касетні боєприпаси загрожують цивільному населенню, бо вражають широку площу, не відрізняючи військових від мирних жителів. Окрім того, не всі мініснаряди вибухають одразу під час удару: близько 25% суббоєприпасів можуть залишатися на землі та становити небезпеку для цивільних протягом місяців, років або навіть десятиліть після конфлікту. Деякі мініснаряди приваблюють дітей, бо мають яскравий колір чи мають вигляд сережок або ж циліндрів. Снаряди через невеликі розміри можуть не помітити фермери, які обробляють поле.

Утім Росія до конвенції 2008 року, яка забороняє обіг касетних боєприпасів, не приєдналася.