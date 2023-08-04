Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"З 24 лютого 2022 року Офісом генпрокурора розпочато 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів. Унаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, найбільше кримінальних проваджень відкрито за фактами обстрілів населених пунктів Харківщини (145 проваджень), Миколаївщини (41) та Херсонщини (21).

Зазначається, що росіяни застосовують усі типи касетних снарядів, які призначені для реактивних систем залпового вогню, насамперед для "Урагану", "Смерчу" та "Торнадо-С", а також для тактичного ракетного комплексу "Точка".

В ОГП нагадали, що застосування такої зброї проти цивільного населення є грубим порушенням Женевських конвенцій.