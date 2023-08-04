За час масштабної війни від касетних снарядів РФ загинули понад 200 цивільних українців, – ОГП
З 24 лютого 2022 року від російських касетних снарядів загинули понад 200 цивільних українців. Застосування цієї зброї заборонено Женевськими конвенціями
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"З 24 лютого 2022 року Офісом генпрокурора розпочато 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів. Унаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
За даними ОГП, найбільше кримінальних проваджень відкрито за фактами обстрілів населених пунктів Харківщини (145 проваджень), Миколаївщини (41) та Херсонщини (21).
Зазначається, що росіяни застосовують усі типи касетних снарядів, які призначені для реактивних систем залпового вогню, насамперед для "Урагану", "Смерчу" та "Торнадо-С", а також для тактичного ракетного комплексу "Точка".
В ОГП нагадали, що застосування такої зброї проти цивільного населення є грубим порушенням Женевських конвенцій.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни застосовували касетні боєприпаси з першого дня. 24 лютого 2022 року російськими військовими була випущена балістична ракета для комплексу "Точка-У", в якій містилось 50 осколково-фугасних бойових елементів, по місту Вугледар. Розкидані поблизу місцевої лікарні бойові елементи вбили чотирьох та поранили десять цивільних осіб. 25 лютого російські військові застосували касетні боєприпаси БМ-27 "Ураган" при атаці на місто Охтирка. Касетні бойові елементи впали на місцевий дитячий садок, серед вбитих була дитина.
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