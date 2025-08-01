Німеччина доставить дві системи Patriot Україні найближчим часом

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Натомість США прискорено передадуть Німеччині дві системи ППО Patriot останнього покоління замість тих, які Німеччина передасть Україні.

"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Це ще раз показує: Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони", - заявив Пісторіус.

Передачу двох систем Patriot підтвердив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, як перший етап, Бундесвер поставить додаткові пускові установки, а далі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.

"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України - це більше врятованих життів", - підкреслив Шмигаль.