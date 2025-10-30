Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені

Адріана Муллаянова
30 жовтня, 2025 четвер
20:02
Війна з Росією Володимир Зеленський

Унаслідок російського удару по Слов’янській тепловій електростанції загинули двоє людей, ще кілька дістали поранення

Зміст

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Він назвав атаку черговим проявом терору та закликав світ до рішучої реакції.

"Кілька годин тому був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють", — наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив про енергетичну підтримку України з боку партнерів. 

"Є конкретні домовленості з Норвегією по енергетиці, це підтримка наших закупівель газу, а також домовленості з Німеччиною, Італією та Нідерландами щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії", - сказав президент. 

Зеленський нагадав, що міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із представниками країн "Великої сімки", які "точно можуть підтримати і підтримають Україну".

  • 7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук зустрілася з послами країн G7,де обговорили  ключові потреби української енергосистеми напередодні опалювального сезону.
     
Теги:
Новини
Україна
газ
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Норвегія
G7
Слов'янськ
воєнні злочини Росії
Енергетика
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
30 жовтня
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:35
Оновлено
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
17:37
когенераційна установка в Одесі
"Ми змогли забезпечити 475 МВт розподіленої генерації, але на якому паливі працюватимуть установки, якщо буде пошкоджена газова інфраструктура?" – представниця ПРООН в Україні Юлія Рибак
17:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї. У Кремлі відреагували
17:24
Ексклюзив
Сумщина
Щодня росіяни застосовують понад 20 КАБів по території Сумщини, - заступник голови райради Біцак
17:21
Ексклюзив
Володимир Кудрицький в суді
Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького
17:01
Геннадій Тимченко
Міжнародні активи "Лукойлу" планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна
16:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
16:30
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 70 боїв, росіяни здійснили 24 атаки на Покровському напрямку
16:09
TikTok
Китай погодився продати США американські активи TikTok
16:08
Ексклюзив
Аліна Соколенко
Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко
16:02
OPINION
Василь Пехньо
Покровськ. Що там відбувається?
15:49
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Оновлено
світло
У всіх областях України поновили погодинні відключення електроенергії
15:38
Ексклюзив
ядерна торпеда "Посейдон"
Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії
15:37
Володимир Зеленський
Зеленський: санкції вже завдали Росії мільярдних збитків, втрати можуть перевищити $50 млрд на рік
14:12
OPINION
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
14:10
енергетики
Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
13:03
Олена Кондратюк
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
12:59
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
12:39
Погода, осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
12:32
Третина українських підлітків має звичку розмовляти російською: основні заяви на форумі "Українська - мова сильних"
12:24
СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
12:01
OPINION
Переговори Трамп — Сі. Україну відклали на потім
11:54
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:46
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
Більше новин
Про нас

