"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
Унаслідок російського удару по Слов’янській тепловій електростанції загинули двоє людей, ще кілька дістали поранення
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
Він назвав атаку черговим проявом терору та закликав світ до рішучої реакції.
"Кілька годин тому був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють", — наголосив глава держави.
Зеленський також повідомив про енергетичну підтримку України з боку партнерів.
"Є конкретні домовленості з Норвегією по енергетиці, це підтримка наших закупівель газу, а також домовленості з Німеччиною, Італією та Нідерландами щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із представниками країн "Великої сімки", які "точно можуть підтримати і підтримають Україну".
- 7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук зустрілася з послами країн G7,де обговорили ключові потреби української енергосистеми напередодні опалювального сезону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.72 Купівля 41.72Продаж 42.19
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе