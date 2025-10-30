"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Він назвав атаку черговим проявом терору та закликав світ до рішучої реакції.

"Кілька годин тому був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють", — наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив про енергетичну підтримку України з боку партнерів.

"Є конкретні домовленості з Норвегією по енергетиці, це підтримка наших закупівель газу, а також домовленості з Німеччиною, Італією та Нідерландами щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із представниками країн "Великої сімки", які "точно можуть підтримати і підтримають Україну".