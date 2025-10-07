Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору

Адріана Муллаянова
7 жовтня, 2025 вiвторок
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго

Головні потреби української енергосистеми перед зимовим сезоном – від посилення протиповітряного захисту до забезпечення країни необхідним газом і обладнанням

Зміст

Про це повідомляє Міненерго України.

7 жовтня міністерка енергетики України Світлана Гринчук зустрілася з послами країн G7, щоб обговорити ключові потреби української енергосистеми напередодні опалювального сезону, який країна знову зустрічає під постійними обстрілами з боку Росії. У зустрічі взяли участь керівники провідних енергетичних компаній — “Нафтогазу”, “Укренерго” та “Енергоатому”.

"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на енергетичні об’єкти. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Одещина та Полтавщина фактично перебувають під щоденним прицілом ворога", — повідомила Гринчук.

За її словами, пріоритетом залишається посилення захисту енергетичної інфраструктури. "Нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, а також розвиток пасивного фізичного захисту, який уже показав свою ефективність", — підкреслила міністерка.

Окрім безпеки, важливим напрямом є збільшення виробництва енергетичного обладнання. Гринчук закликала партнерів допомогти Україні додатковими ресурсами — "як новим, так і вживаним обладнанням, яке може оперативно замінити зруйноване".

Також серед пріоритетів — накопичення достатніх запасів природного газу, оскільки російські війська регулярно атакують газову інфраструктуру.

"Маємо чіткий перелік нагальних потреб, який передаємо G7 для детального опрацювання з кожною країною. Вдячна партнерам за готовність діяти швидко — саме цього сьогодні потребує Україна", — написала Світлана Гринчук за підсумками зустрічі.

Новини
Суспільство
Україна
Нафтогаз
G7
Енергетика
