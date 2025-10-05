Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла

Про це інформує Міненерго.

У відомстві зауважили, що фейкові повідомлення часто супроводжуються підробленими графіками для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.

"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції", - пояснили у міністерстві.

В Міненерго переконані, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.

Правдиві графіки обмежень електропостачання, якщо вони запроваджуються, публікують виключно офіційні ресурси обленерго.

"Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК Укренерго, Міненерго та обленерго у вашому регіоні", - підсумували в Міненерго.