Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
У Міністерстві енергетики України спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні
Про це інформує Міненерго.
У відомстві зауважили, що фейкові повідомлення часто супроводжуються підробленими графіками для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України.
"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції", - пояснили у міністерстві.
В Міненерго переконані, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.
Правдиві графіки обмежень електропостачання, якщо вони запроваджуються, публікують виключно офіційні ресурси обленерго.
"Щоб не стати жертвою дезінформації, закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК Укренерго, Міненерго та обленерго у вашому регіоні", - підсумували в Міненерго.
- У ніч на неділю, 5 жовтня, російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру, уразивши цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом в опалювальний період.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе