РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування", - зазначив він.

Він підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного військового значення, а їхня єдина функція – постачання газу населенню.

"Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла. Росія — країна терорист", - констатував він.

На місцях подій вже працюють фахівці компанії "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами.