РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
У ніч на неділю, 5 жовтня, російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру, уразивши цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом в опалювальний період
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування", - зазначив він.
Він підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного військового значення, а їхня єдина функція – постачання газу населенню.
"Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла. Росія — країна терорист", - констатував він.
На місцях подій вже працюють фахівці компанії "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами.
- У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Унаслідок атаки Запоріжжя загинула жінка, ще 9 людей поранені, серед них підліток. У Львові знеструмлення та пожежі, загинуло 4 людини.
