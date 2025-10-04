Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 жовтня
У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 21:20 дрони фіксували:
- Чернігівщина: повз Олишівку у напрямку Гончарівського.
- Харківщина: через Балаклію.
Станом на 21:46 безпілотники прямували:
- Сумщина: повз Вороніж.
- Київщина: неподалік Чорнобиля.
- Чернігівщина: курсом на Холми, Сосницю, Чернігів.
О 22:04 групи БПЛА рухались із Харківщини курсом на Полтавщину.
Новина доповнюватиметься...
