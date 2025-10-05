Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні

Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні

Марія Науменко
5 жовтня, 2025 неділя
11:52
Війна з Росією Літак. авіація, Польща

У ніч на 5 жовтня російська загарбницька армія атакувала Україну дронами та ракетами, у зв'язку з чим Польща піднімала авіацію та привела свої сили ППО у стан підвищеної готовності

Зміст

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Увага, в ніч з 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація знову завдала ударів по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування ЗС РП запустило всі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі інтенсивно діють  польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у польському командуванні, ці дії мають суто превентивний характер. Їхня основна мета – забезпечення непорушності повітряних кордонів Польщі та захист мирного населення, особливо мешканців прикордонних регіонів, які потенційно перебувають у зоні ризику.

"Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.

  • У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Унаслідок атаки Запоріжжя загинула жінка, ще 9 людей поранені, серед них підліток. У Львові знеструмлення та пожежі, загинуло 4 людини.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ППО
Військові новини
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
Автор Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
Чехія вибори
Автор Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
Київ
+12.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
13:58
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
21:15
Німеччина
У Німеччині над аеропортом Франкфурта зафіксували невідомий дрон: підозрюваного у запуску затримали
20:06
OPINION
Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Полісся" знищило "Полтаву", "Карпати" розбили "Олександрію", "Верес" зіграв внічию з "Оболонню": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:58
Володимир Зеленський
Підписані сьогодні санкції ускладнять росіянами виробництво "шахедів", - Зеленський
19:16
Оновлено
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагалися перелізти через загорожу палацу президента й підпалили барикади
19:10
Ексклюзив
Ситуація в Україні складна, але все буде добре, - експерт з енергетики Закревський
19:02
Discord зламали через партнерів: що відомо про витік і кого він торкнувся
18:12
новини
У Шостці на Сумщині у зв'язку з відсутністю світла та газу організували безкоштовне харчування для дітей
18:05
Укрзалізниця запускає щоденне сполучення з Бухарестом: квитки вже в продажу
18:05
Санае Такаїті
Санае Такаїті, ймовірно, стане першою жінкою-прем'єром у Японії
18:04
OPINION
План Трампа для Гази: сумнівно, що ХАМАС піде назустріч
16:55
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
16:53
Оновлено
Росіяни двічі атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: загинула людина, серед поранених — діти
16:47
Ексклюзив
Китай
Китай має значну перевагу у здатності залучати людей: експрацівник ЦРУ Гофф про роботу китайських спецслужб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV