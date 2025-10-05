Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Увага, в ніч з 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація знову завдала ударів по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування ЗС РП запустило всі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі інтенсивно діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у польському командуванні, ці дії мають суто превентивний характер. Їхня основна мета – забезпечення непорушності повітряних кордонів Польщі та захист мирного населення, особливо мешканців прикордонних регіонів, які потенційно перебувають у зоні ризику.

"Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.