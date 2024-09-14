Новий план Путіна знати неможливо, але є два сценарії, - російський опозиційний експерт Морозов

Таку думку він висловив в етері.

"Мені здається, що зараз ми спостерігаємо вичерпання старого плану Кремля і відсутність у нього нового плану. Бо старий план складався з плану Суровікіна, тобто ракетні обстріли та тяжка позиційна боротьба на фронті без великих просувань. Треба зазначити, що й одне, і друге певною мірою, оскільки довго триває, для Кремля себе вичерпало, хоча все продовжується. Продовжується реалізація плану Суровікіна, а також і плану Герасимова щодо фронту", - прокоментував Олександр Морозов.

На його думку, зараз є момент, в якому і Курськ, і посилення дронової війни це показують достатньо наочно, що цьому всьому кінець. Тобто ці плани Кремля більше не працюють.

"Однак говорити, що ми знаємо новий план Путіна, неможливо. Тут є два сценарії. Перший – знаючи темперамент і характер Путіна, то він так і далі збирається повзти, розраховуючи, що живемо довго, щось трапиться, а потім подивимося. Другий сценарій – він повинен щось робити. Але що робити? Будемо міркувати так, що ніякий надалі ядерний шантаж Кремля не буде результативним, бо він вже довгий час кричить: "Вовки, вовки!" А всі вже давно приготувалися до того, що б це могло означати", - зазначив публіцист.

За його словами, щодо мобілізації у РФ, то від неї захлинеться вся система. І Кремль це усвідомлює, тому її і не проводить, бо нема баз, неможливо підготувати таку кількість мобілізованих.

"Можна тільки так робити, як вони роблять, - збирати на контрактах по 30-50 тисяч щомісяця, серед них якась частина має певний досвід, тому їх можна направляти в якісь автомобільні частини чи ще кудись, бо вони були колись, наприклад, зв'язківцями. Одним словом, це так працює. Мобілізація є можливою тільки під якийсь радикальний план. Кремль своєю поведінкою зараз показує, Путін показує дуже чітко, що мета – вийти на адміністративні кордони Донецької області, зафіксувати цей результат. Це поки не реалізується в нього. Добре видно, що, попри літній наступ, цього не відбулося", - резюмував політичний аналітик.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.





