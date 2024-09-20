"Обіцяли роботу охоронцями": групу мігрантів з Гани змусили підписати контракти з армією РФ
14 чоловіків з Гани, через обман трудового агента підписали контракти з російською армією і відправились на війну з Україною
Про це повідомляє видання GhanaWeb.
У серпні 14 мігрантів з Гани вирушили на роботу до Росії. Африканцям пообіцяли високооплачувану роботу в охороні або сільському господарстві.
Агент привіз ганців у місто Кострома, де як вважали мігранти вони підписали трудовий договір. У результаті виявилось, що це був контракт з російською армією на війну з Україною.
"Він сказав нам, що тут, у РФ, є можливість працевлаштування, а саме охорона та сільське господарство. Тож ми самі заплатили за квиток на літак і візу. Раніше він сказав нам, що це охоронна робота, але коли вони принесли контракт, ми думали, що це контракт на наше навчання", – розповідає один з мігрантів.
Станом на 17 вересня, з 14 чоловіків, яких відправили воювати з Україною, залишилось 3. Решта зниклі безвісти.
- У червні президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства та зростання цін у країнах Африки.
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