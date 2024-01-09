Очільник оборонного комітету ВР розповів, що думає про викрадання людей на вулиці працівниками ТЦК

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич.

"Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації", - сказав нардеп.

За його словами, "військкомати застрягли у минулому".

"На жаль, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли", - сказав Завітневич.

Він зазначив, що трансформація радянських військкоматів на ТЦК і впровадження системи "Оберіг" трохи покращили ситуацію, але загалом "через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася".

"Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена", - резюмував нардеп.