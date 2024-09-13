Очільники МЗС Литви та Польщі Ландсбергіс і Сікорський приїхали до Києва
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхали до української столиці
Про це вони поінформували в Х.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав: "Я повернувся до Києва, тому що для цього й потрібні друзі".
Сікорський також зробив допис про те, що він уже в Києві.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вшанував пам’ять загиблих унаслідок ракетного обстрілу львівʼян та оглянув зруйновані будівлі.
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