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Очільники МЗС Литви та Польщі Ландсбергіс і Сікорський приїхали до Києва

Ксенія Золотова
13 вересня, 2024 п'ятниця
13:11
Війна з Росією Київ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхали до української столиці

Зміст

Про це вони поінформували в Х.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав: "Я повернувся до Києва, тому що для цього й потрібні друзі".

Сікорський також зробив допис про те, що він уже в Києві.

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вшанував пам’ять загиблих унаслідок ракетного обстрілу львівʼян та оглянув зруйновані будівлі.
Теги:
Україна
Польща
Литва
новини Києва
підтримка України
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