Окупанти атакували Херсон: є загиблий і поранені

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що несумісні з життям травми отримав чоловік віком до 45 років.

Крім того, легкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї - вибухова травма та поранення ноги.

Також до лікарні доставили чоловіка 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Голова ОВА наголосив, що усім потерпілим надається необхідна медична допомога.