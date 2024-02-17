Окупанти атакували Херсон: є загиблий і поранені
Уранці суботи, 17 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель, ще двоє зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що несумісні з життям травми отримав чоловік віком до 45 років.
Крім того, легкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї - вибухова травма та поранення ноги.
Також до лікарні доставили чоловіка 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Голова ОВА наголосив, що усім потерпілим надається необхідна медична допомога.
- Того ж ранку російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у автомобіль мирних мешканців.
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