Росіяни зранку влучили дроном в автівку на Нікопольщині: постраждали двоє людей
Уранці суботи, 17 лютого, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у автомобіль мирних мешканців
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БПЛА влучив в авто", - написав він у телеграм.
Зазначається, що внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей: 49-річна жінка та 48-річний чоловік. За словами голови ОВА обоє "важкі".
Деталі щодо наслідків удару уточнюються.
- Тим часом у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинувачують Україну.
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