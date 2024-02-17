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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зранку влучили дроном в автівку на Нікопольщині: постраждали двоє людей

17 лютого, 2024 субота
10:47
Війна з Росією

Уранці суботи, 17 лютого, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у автомобіль мирних мешканців

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БПЛА влучив в авто", - написав він у телеграм. 

Зазначається, що внаслідок атаки РФ постраждали двоє людей: 49-річна жінка та 48-річний чоловік. За словами голови ОВА обоє "важкі".

Деталі щодо наслідків удару уточнюються.

  • Тим часом у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинувачують Україну.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
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