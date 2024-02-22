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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти атакували прифронтову ТЕС: поранені 6 енергетиків

Окупанти атакували прифронтову ТЕС: поранені 6 енергетиків

22 лютого, 2024 четвер
13:04
Війна з Росією

У четвер, 22 лютого російська армія вкотре обстріляла прифронтову теплоелектростанцію. Унаслідок цього постраждали 6 енергетиків, є пошкодження

Про це пише ДТЕК.

"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку цього опалювального сезону окупанти щонайменше 40 разів обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК.

  • Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 351 населений пункт України. Тимчасово окупована ЗАЕС і надалі залишається на одній лінії живлення.

Теги:
Економіка
Енергія
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