Окупанти атакували прифронтову ТЕС: поранені 6 енергетиків

Про це пише ДТЕК.

"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку цього опалювального сезону окупанти щонайменше 40 разів обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК.