Окупанти атакували прифронтову ТЕС: поранені 6 енергетиків
У четвер, 22 лютого російська армія вкотре обстріляла прифронтову теплоелектростанцію. Унаслідок цього постраждали 6 енергетиків, є пошкодження
Про це пише ДТЕК.
"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку цього опалювального сезону окупанти щонайменше 40 разів обстрілювали теплоелектростанції ДТЕК.
- Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 351 населений пункт України. Тимчасово окупована ЗАЕС і надалі залишається на одній лінії живлення.
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