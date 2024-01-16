Окупанти готуються до боїв в Євпаторії: партизани зафіксували збільшення кількості фортифікацій росіян

Про це інформує "Атеш" у телеграмі.

За їхніми даними, окупанти зводять вогневі точки на будівельних об'єктах, розташованих на береговій лінії, довготривалі вогневі точки (ДОТ), секретні позиції та "зуби дракона" з дротом.

Партизани також зазначають, що фортифікації окупанти будують навколо Євпаторії та її меж.

"Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав", - наголошує партизанський рух.