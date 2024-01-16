Окупанти готуються до боїв в Євпаторії: партизани зафіксували збільшення кількості фортифікацій росіян
Агенти партизанського руху "Атеш" фіксують зусилля окупантів щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі Криму
Про це інформує "Атеш" у телеграмі.
За їхніми даними, окупанти зводять вогневі точки на будівельних об'єктах, розташованих на береговій лінії, довготривалі вогневі точки (ДОТ), секретні позиції та "зуби дракона" з дротом.
Партизани також зазначають, що фортифікації окупанти будують навколо Євпаторії та її меж.
"Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав", - наголошує партизанський рух.
- Днем раніше партизани також виявили біля аеродромів "Бельбек" і "Кача" в тимчасово окупованому Криму місця дислокації російських військових.
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