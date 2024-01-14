Партизани виявили місце базування окупантів поблизу аеродромів "Бельбек" і "Кача" у Криму
Партизанський рух "Атеш"виявив біля аеродромів "Бельбек" і "Кача" у тимчасово окупованому Криму місця дислокації російських військових
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що окупанти розташувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу.
За будинком розташовується РЛС противника з командною машиною. На постійній основі там перебувають близько 30 російських військових.
"Розташування в цьому місці РЛС продиктоване необхідністю захищати прилеглі військові аеродроми. За 4 км на північ від цього місця знаходиться військовий аеродром "Кача". А за 5 км на південь - аеродром подвійного призначення "Бельбек", - йдеться у повідомленні.
Координати: 44.741820, 33.597293
- Українські партизани руху "Атеш" розкрили систему оборони та виявили місце дислокації російських військових на східному березі тимчасово окупованого Криму.
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