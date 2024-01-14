Партизани виявили місце базування окупантів поблизу аеродромів "Бельбек" і "Кача" у Криму

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що окупанти розташувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу.

За будинком розташовується РЛС противника з командною машиною. На постійній основі там перебувають близько 30 російських військових.

"Розташування в цьому місці РЛС продиктоване необхідністю захищати прилеглі військові аеродроми. За 4 км на північ від цього місця знаходиться військовий аеродром "Кача". А за 5 км на південь - аеродром подвійного призначення "Бельбек", - йдеться у повідомленні.

Координати: 44.741820, 33.597293