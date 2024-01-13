Партизани "Атеш" виявили систему оборони та місце дислокації окупантів у Криму

Про це пише "Атеш".

"Наші агенти змогли уважно спостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму та виявили комплексну систему оборони супротивника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вздовж бухти Ярилгача обладнана система укріплень. Кожні 100 метрів встановлені пости, на яких перебувають російські військові. Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили зуби дракона.

Самі ж окупанти розмістилися у занедбаній будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом та бетонними блоками.

Координати: 45.65286073145, 32.96674019258.