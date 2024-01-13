Партизани "Атеш" виявили систему оборони та місце дислокації окупантів у Криму
Українські партизани руху "Атеш" розкрили систему оборони та виявили місце дислокації російських військових на східному березі тимчасово окупованого Криму
Про це пише "Атеш".
"Наші агенти змогли уважно спостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму та виявили комплексну систему оборони супротивника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вздовж бухти Ярилгача обладнана система укріплень. Кожні 100 метрів встановлені пости, на яких перебувають російські військові. Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили зуби дракона.
Самі ж окупанти розмістилися у занедбаній будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом та бетонними блоками.
Координати: 45.65286073145, 32.96674019258.
- Агенти партизанського руху "Атеш" поблизу тимчасово окупованої Євпаторії виявили позиції майже роти росіян: вони окопалися в посадках.
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