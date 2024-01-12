Партизани "Атеш" виявили позиції роти росіян поблизу окупованої Євпаторії

Про це пише партизанський рух "Атеш".

Указано, що партизани виявили позиції роти російської армії за 15 кілометрів від Євпаторії. Окупанти окопалися у двох майже кілометрових посадках.

"Примітно, що туди на позиції часто їздять військові вантажівки. Ми змогли дізнатися розпорядок підвезення боєприпасів та інженерних пристосувань для можливої подальшої диверсії. Готуються серйозно, але ведуть спостереження вкрай слабо", - додали партизани.